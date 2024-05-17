Певица Любовь Успенская пригрозила Киркорову судом из-за слов о попрошайке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская исполнительница Любовь Успенская пригрозила судом певцу Филиппу Киркорову, который назвал ее попрошайкой в интервью телеканалу МУЗ-ТВ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на адвоката артистки Елену Сенину.

По ее словам, она вместе с Успенской направила в адрес Киркорова досудебную претензию. Однако, как она утверждает, пока необходимости в суде Сенина не видит.

"Если он добровольно снимет это все и удовлетворит наши требования, то и не будет повода для обращения в суд. Если нет, значит, будем обращаться", – заявила юрист.

В претензии защита исполнительницы потребовала от Киркорова публично опровергнуть порочащие заявления в адрес Успенской. Кроме того, адвокаты певицы попросили удалить все материалы, в которых фигурирует данное высказывание.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей. По мнению артиста, его коллега сказала то, с чем нельзя мириться. Со слов Киркорова, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

Адвокат Успенской Елена Сенина назвала информацию об иске Киркорова малозначительной для артистки. Правозащитница уточнила, что ее подопечная восприняла сообщения об этом с присущим ей чувством собственного достоинства.

