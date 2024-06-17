SCMP: в Китае создали ИИ-полководцев для замены военачальника на учениях

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В Китае создали нейросеть, которая может моделировать мышление того или иного полководца, учитывая его опыт и недостатки. Об этом сообщило китайское издание The South China Morning Post (SCMP).

Нейросеть разработал Университет национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Модель поведения ИИ-командира строится на основе его образа мышления, опыта и личных качеств. Она также может быть изменена по требованию заказчика, говорится в публикации.

По информации SCMP, цель разработки – обеспечение реалистичных военных учений в виртуальной среде на фоне дефицита высокопоставленных офицеров НОАК, которые не всегда могут участвовать в мероприятиях. Китайская нейросеть может не только выступать ассистентом командующего, но и самостоятельно руководить боевыми действиями, рассказали журналисты.

Ранее профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов заявил, что ИИ влияет на ментальное и когнитивное сознание на информационном уровне. Позже взаимодействие может перейти в физическую плоскость, сказал он и обратил внимание, что искусственный интеллект уже оставляет некоторых специалистов без работы. По его мнению, в будущем от ИИ могут пострадать бухгалтеры, программисты и водители.