Ученый Ямпольский рассказал о смертельной угрозе человечеству из-за ИИ

Система искусственного интеллекта, которая лишит человечество будущего, может появиться в ближайшие годы. Подобные опасения высказали ученые. Разбираемся, какие профессии пострадают от технического прогресса и можно ли контролировать развитие ИИ.
Позитивного исхода нет?
Создание общего искусственного интеллекта возможно уже к 2026 году. Эта система будет способна охватить все сферы жизни и неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.
Ученый отметил, что ИИ может принести в жизнь людей максимальные страдания или вовсе уничтожить человечество. Нынешние модели нейросетей уже превосходят в интеллекте среднего человека, а в будущем даже лучшие специалисты в своих областях начнут уступать им. В частности, машины смогут заместить людей в труде, искусстве и других сферах, уверен эксперт.
При этом, подчеркнул профессор, еще не изобретены механизмы против сильного искусственного интеллекта. Да и в целом, по его мнению, невозможно создать защиту, способную противостоять постоянно эволюционирующей и непредсказуемой системе.
"Пострадают рутинные сферы"
Негативные прогнозы относительно создания мощного искусственного интеллекта не беспочвенны и могут воплотиться в жизнь в ближайшие десять лет. Об этом Москве 24 рассказал профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов.
По его словам, угроза существует, поскольку в ИИ попадает все больше данных, текстов и визуальных образов, за счет которых он развивается.
Профессор обратил внимание, что уже сегодня ИИ оставляет некоторых специалистов без работы. В будущем сфер, где происходит подобное, станет еще больше.
"Пострадают рутинные сферы: то, что делается на конвейере, бухгалтерами, некоторыми программистами, водителями. При этом пока не видно, чтобы появлялись какие-нибудь роботы-строители, ведь это требует от машин умных действий", – объяснил Кузнецов.
Эксперт добавил, что отследить прогресс в сфере искусственного интеллекта сложно, поскольку для внедрения новых технологий не нужны испытания и разрешения других стран. Но разрабатывать инструменты защиты, которые помогут сдержать распространение ИИ, нужно уже сегодня.
В то же время ученый считает, что полностью запретить развивать ИИ невозможно. В противном случае кто-то может начать это делать тайно и бесконтрольно, заключил Кузнецов.