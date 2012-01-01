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03 июня, 19:21

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Ученый Ямпольский рассказал о смертельной угрозе человечеству из-за ИИ

Водители, бухгалтеры, программисты: какие профессии могут исчезнуть из-за ИИ

Система искусственного интеллекта, которая лишит человечество будущего, может появиться в ближайшие годы. Подобные опасения высказали ученые. Разбираемся, какие профессии пострадают от технического прогресса и можно ли контролировать развитие ИИ.

Позитивного исхода нет?

Фото: 123RF/chawaraporn

Создание общего искусственного интеллекта возможно уже к 2026 году. Эта система будет способна охватить все сферы жизни и неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.

Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру – не играть в нее вовсе.
Роман Ямпольский
профессор Университета Луисвилля

Ученый отметил, что ИИ может принести в жизнь людей максимальные страдания или вовсе уничтожить человечество. Нынешние модели нейросетей уже превосходят в интеллекте среднего человека, а в будущем даже лучшие специалисты в своих областях начнут уступать им. В частности, машины смогут заместить людей в труде, искусстве и других сферах, уверен эксперт.

При этом, подчеркнул профессор, еще не изобретены механизмы против сильного искусственного интеллекта. Да и в целом, по его мнению, невозможно создать защиту, способную противостоять постоянно эволюционирующей и непредсказуемой системе.

"Пострадают рутинные сферы"

Фото: depositphotos/Jirsak

Негативные прогнозы относительно создания мощного искусственного интеллекта не беспочвенны и могут воплотиться в жизнь в ближайшие десять лет. Об этом Москве 24 рассказал профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов.

По его словам, угроза существует, поскольку в ИИ попадает все больше данных, текстов и визуальных образов, за счет которых он развивается.

Искусственный интеллект влияет на ментальное, когнитивное сознание на информационном уровне. Потом воздействие может перейти в физическую плоскость, в том числе могут быть задействованы важные вооружения.
Сергей Кузнецов
профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта

Профессор обратил внимание, что уже сегодня ИИ оставляет некоторых специалистов без работы. В будущем сфер, где происходит подобное, станет еще больше.

"Пострадают рутинные сферы: то, что делается на конвейере, бухгалтерами, некоторыми программистами, водителями. При этом пока не видно, чтобы появлялись какие-нибудь роботы-строители, ведь это требует от машин умных действий", – объяснил Кузнецов.

Эксперт добавил, что отследить прогресс в сфере искусственного интеллекта сложно, поскольку для внедрения новых технологий не нужны испытания и разрешения других стран. Но разрабатывать инструменты защиты, которые помогут сдержать распространение ИИ, нужно уже сегодня.

Безусловно, необходим широкий консенсус по подобию клуба ядерных стран, который следит за тем, чтобы оружие никто больше не создавал. Но до этого в области искусственного интеллекта еще далеко.
Сергей Кузнецов
профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта

В то же время ученый считает, что полностью запретить развивать ИИ невозможно. В противном случае кто-то может начать это делать тайно и бесконтрольно, заключил Кузнецов.

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