Ученый Ямпольский рассказал о смертельной угрозе человечеству из-за ИИ

Система искусственного интеллекта, которая лишит человечество будущего, может появиться в ближайшие годы. Подобные опасения высказали ученые. Разбираемся, какие профессии пострадают от технического прогресса и можно ли контролировать развитие ИИ.



Позитивного исхода нет?

Создание общего искусственного интеллекта возможно уже к 2026 году. Эта система будет способна охватить все сферы жизни и неизбежно лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману.





Роман Ямпольский профессор Университета Луисвилля Если мы создадим общий ИИ, то я не вижу позитивного исхода для человечества в долгосрочной перспективе. Единственный шанс выиграть в эту игру – не играть в нее вовсе.

Ученый отметил, что ИИ может принести в жизнь людей максимальные страдания или вовсе уничтожить человечество. Нынешние модели нейросетей уже превосходят в интеллекте среднего человека, а в будущем даже лучшие специалисты в своих областях начнут уступать им. В частности, машины смогут заместить людей в труде, искусстве и других сферах, уверен эксперт.

При этом, подчеркнул профессор, еще не изобретены механизмы против сильного искусственного интеллекта. Да и в целом, по его мнению, невозможно создать защиту, способную противостоять постоянно эволюционирующей и непредсказуемой системе.



"Пострадают рутинные сферы"

Негативные прогнозы относительно создания мощного искусственного интеллекта не беспочвенны и могут воплотиться в жизнь в ближайшие десять лет. Об этом Москве 24 рассказал профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов.

По его словам, угроза существует, поскольку в ИИ попадает все больше данных, текстов и визуальных образов, за счет которых он развивается.





Сергей Кузнецов профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Искусственный интеллект влияет на ментальное, когнитивное сознание на информационном уровне. Потом воздействие может перейти в физическую плоскость, в том числе могут быть задействованы важные вооружения.

Профессор обратил внимание, что уже сегодня ИИ оставляет некоторых специалистов без работы. В будущем сфер, где происходит подобное, станет еще больше.

"Пострадают рутинные сферы: то, что делается на конвейере, бухгалтерами, некоторыми программистами, водителями. При этом пока не видно, чтобы появлялись какие-нибудь роботы-строители, ведь это требует от машин умных действий", – объяснил Кузнецов.

Эксперт добавил, что отследить прогресс в сфере искусственного интеллекта сложно, поскольку для внедрения новых технологий не нужны испытания и разрешения других стран. Но разрабатывать инструменты защиты, которые помогут сдержать распространение ИИ, нужно уже сегодня.





Сергей Кузнецов профессор, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта Безусловно, необходим широкий консенсус по подобию клуба ядерных стран, который следит за тем, чтобы оружие никто больше не создавал. Но до этого в области искусственного интеллекта еще далеко.

В то же время ученый считает, что полностью запретить развивать ИИ невозможно. В противном случае кто-то может начать это делать тайно и бесконтрольно, заключил Кузнецов.

