Жительница Сургута отдала мошенникам 14 млн рублей

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В Сургуте 56-летняя женщина лишилась 14 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

По данным ведомства, россиянке пришло сообщение от имени руководителя. Он написал женщине, что с ней по важному делу должен связаться куратор, представляющий интересы работодателя.

Позднее с ней связалась девушка и сообщила, что правоохранители якобы проверяют ее по факту перевода денег в другую страну с целью финансирования преступников.

Через некоторое время поддельный правоохранитель напугал ее ответственностью за эти действия с ее счетами и убедил следовать инструкциям. Таким образом, несколько дней сургутянка оформляла кредиты и переводила средства аферистам на "безопасные счета".

Позже мошенники убедили ее продать квартиру и перевести им вырученные деньги, а также имеющиеся сбережения и взятые у сына средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

До этого 58-летняя москвичка отдала 24 миллиона рублей мошенникам. Злоумышленники под видом работодателя и сотрудника правоохранительных органов в течение месяца вели переписку с женщиной с целью получения денег. Сейчас Савеловская межрайонная прокуратура ведет работу над установкой всех обстоятельств случившегося.