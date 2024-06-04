"Известия": мошенники нашли новый способ обмана по электронной почте

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они начали переписываться с жертвами по почте, отправляя им предзаполненные заявки в банк на получение кредитов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей платформы, направленной против мошенников.

Эксперт Алла Храпунова рассказала, что злоумышленники теперь не звонят гражданам, потому что многие знают об этом способе и не верят. Вместо это они отправляют жертвам письма, которые оформляют известными логотипами. Как правило, они представляются сотрудниками "Госуслуг" – похожие письма от сервиса приходят гражданам постоянно, указала Храпунова.

Она отметила, что недавно одна из пострадавших рассказала, что назвала неизвестным код доступа к "Госуслугам", поверив, что у нее истекает срок действия SIM-карты и необходимо продление. После этого ей на почту пришло письмо якобы от представителя сервиса о том, что мошенники зашли в ее аккаунт, добавила эксперт.

Кроме того, продолжила специалист, в письме был указан номер телефона, по которому нужно было связаться для выработки дальнейших действий. Жертва позвонила и злоумышленники пообещали разобраться в ситуации в течение 12 часов.

На следующий день пострадавшей позвонили и в продолжение легенды сказали, что все документы из личного кабинета в "Госуслугах" скопированы, помочь в этой ситуации может только "сотрудник ЦБ РФ", к кому и была переадресована жертва, объяснила Храпунова.

После этого "сотрудник" заявил о необходимости заключения специального договора, поскольку "Центробанк с населением в инициативном порядке не работает, но готов войти в ситуацию пострадавшей и помочь ей в виде исключения". Все общение мошенников и жертвы проходило уже в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), уточнила эксперт.

В это же время женщине позвонил "следователь" и заявил о возбуждении уголовного дела, хотя пострадавшая не писала никакого заявления. Он сообщил о необходимости повторить за ним якобы соглашение о неразглашении сведений, голос был записан, объяснила эксперт.

Далее "помощники" сказали жертве, что мошенники отправили на ее имя заявки на получение кредитов, и некоторые уже находятся в стадии зачисления на счета. Для их закрытия женщина должна была срочно заполнить подобные заявления на получение кредитов в этих банках, но уже от себя, указала Храпунова и добавила, что жертва так и поступила.

В результате обмана пострадавшая от новой схемы мошенников потеряла свыше 1,5 миллиона рублей. По словам эксперта, два банка ей выдали кредиты наличными, третий – отказал в выдаче займа и ввел на месяц запрет на получение жертвой кредитов в этой организации.

"Все полученные наличные деньги жертва внесла через банкомат на счет, указанный мошенниками, поскольку они убедили ее в том, что кредиты выдавались фактически не банками, а неким казначейством в рамках уголовного дела. Поэтому она поверила, что деньги зачисляются как раз на счет казначейства", – объяснила Храпунова.

По ее мнению, в новой схеме обмана убедительно выглядели именно письма, оформленные как официальные. Также женщина не знала верного алгоритма действия для контакта с представителями "Госуслуг".

Храпунова отметила, что мошенники облегчили себе задачу, отправив предзаполненные заявки на получение кредитов: усыпили бдительность жертвы и сократили "интервал сомнений". Кроме того, в легенде не звучало словосочетание "безопасный счет", который для многих людей уже выступает своеобразным триггером. Вместо это они использовали слово "казначейство", которое в этом случае звучало убедительно, заключила Храпунова.

В свою очередь, арбитражный управляющий Дарья Коптяева рассказала, что схема, которую стали применять злоумышленники, представляет собой сочетание нескольких сценариев. Поскольку люди кладут трубку, когда получают сомнительные звонки, то мошенники начали использовать переписку. Логотип "Госуслуг" для многих узнаваем и пользуется доверием, подчеркнула она.

По ее словам, в новой схеме обмана есть некоторые моменты, которые должны насторожить. Во-первых, сервис "Госуслуги" проводит работы с признаками компрометации аккаунта только в случае обращения владельца аккаунта, во-вторых, ЦБ РФ никогда не работает с физлицами по собственной инициативе, в-третьих, "перекрыть" одну заявку на кредит другой невозможно, перечислила Коптяева.

Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Дмитрий Безделин напомнил, что банки, МФО и другие кредитные организации, работающие по закону, не будут рассылать какие-либо предзаявки.

Мошенники часто играют на чувстве страха потери денег. Они убеждают жертву, что прямо сейчас кто-то пытается оформить на ее имя кредиты (займы). И помешать процессу можно, только якобы переоформив заявки на свое имя, утверждает Коптяева.

Эксперт газеты уточнил, что по закону заемщик может отказаться от кредита в течение двух недель после его получения. Тогда банку или МФО нужно вернуть все полученные деньги и заплатить проценты за пользование ими. Но если средства в чужих руках, то получить их обратно можно только после поимки преступников и суда над ними, добавил он.

В целом судебная практика по оспариванию таких заявок неоднозначна, отметил юрист Безделин. Иногда встречаются и положительные прецеденты, когда клиенту банка удается доказать то, что произошло несанкционированное списание денежных средств и, как следствие, нарушение финансовой организацией условий, заключенных между сторонами договора.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. Схема используется с целью хищения платежных данных и получения доступа к порталу "Госуслуги".