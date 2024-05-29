"Известия": мошенники начали обманывать желающих незаконно получить водительские права

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Мошенники развернули кампанию, направленную на желающих сделать водительские права в обход закона. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно данным аналитиков одного из центров реагирования на инциденты компьютерной безопасности, были выявлены уже 203 ресурса злоумышленников. Целью мошенников стали жители многих крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Ярославля, Воронежа и других. Под каждый город злоумышленники создают отдельный ресурс и фейковую компанию. Мошенники мимикрируют под солидную компанию, которая якобы помогает получить водительские права всего за три дня.

"Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи "Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%" или "Почему получение прав самостоятельно через автошколу – мучительный процесс", а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией", – рассказал руководитель группы по защите от фишинга Иван Лебедев.

По его словам, после того как человек соглашается получить таким образом в обход закона водительские права, ему предлагают оставить заявку, где необходимо указать свои ФИО, телефон, загрузить фото и копию паспорта. Впоследствии злоумышленники используют эти данные для дальнейших мошеннических схем.

Эксперты отмечают, что подобная схема помогает мошенникам оставаться безнаказанными, так как их жертвы сами нарушают закон, стремясь получить права в обход российского законодательства. Жалобы в компетентные органы чреваты тем, что уже непосредственно пострадавшим грозит наказание за подделку документов.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. Схема используется с целью хищения платежных данных и получения доступа к порталу "Госуслуги".

До этого сообщалось, что доля утечек личных данных выросла в России до 72% в первом квартале 2024 года. За первые 2,5 месяца 2024 года утекли данные о 170 компаниях, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году.

