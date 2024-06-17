Мэр Москвы и мэр Пекина подписали программу масштабного сотрудничества

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024–2026 годы.

Церемония подписания прошла в рамках официального визита мэра Москвы в КНР. Встреча состоялась в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

По словам градоначальника, Москву и Пекин объединяют многолетняя история теплых и тесных отношений. Мэр заявил, что сейчас отношения между КНР и РФ находятся на самом высоком уровне. Эту планку задали Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин, подчеркнул мэр. Столичные города должны соответствовать той задаче, которую поставили лидеры страны, отметил Собянин.

Мэр уточнил, что новая программа сотрудничества охватывает почти все стороны жизни Москвы и Пекина. Среди них – торгово-экономические связи, социальная сфера, культура и туризм, система управления городами, цифровизация и другие отрасли.

Собянин выразил уверенность в том, что при поддержке пекинских властей, члена политбюро ЦК КПК и секретаря пекинского горкома КПК Инь Ли подписание документа выведет отношения столиц на новый уровень и поможет РФ и КНР "преодолеть все вызовы".

В свою очередь Инь Юн сказал, что китайско-российские отношения выдержали испытания, связанные с международной нестабильностью, и стали примером отношений между державами. В рамках подписанной программы Москва и Пекин будут обмениваться опытом по реализации концепции "умного города", включая развитие электронных городских услуг, использование искусственного интеллекта в системе управления дорожным движением.

В рамках сотрудничества в сфере образования планируется обмен преподавателей, школьников и студентов между столицами, совместные программы обучения и научные исследования. Москва и Пекин также обменяются опытом по реализации проектов комплексного развития территорий, созданию комфортной городской среды и общественных пространств.

Более того, в рамках рабочего визита Собянин совместно с мэром Пекина приняли участие в церемонии открытия Дней Москвы в китайской столице. Также мэр Москвы посетил Центр городского планирования Пекина. В комплексе можно ознакомиться с историей развития столицы Китая и ее перспективными проектами.

Объем накопленных китайских инвестиций в экономике Москвы превышает 2,1 миллиарда долларов. После пандемии ковида восстанавливается туристический поток из КНР в российскую столицу. Так, в I квартале 2024 года Москву посетили свыше 96 тысяч граждан Китая.

Ранее Собянин рассказал, что китайские партнеры помогают Москве в развитии инфраструктуры, в том числе и строительстве метрополитена. С 2023 года российская столица совместно с Пекином развивает проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей самых крупных мегаполисов, объяснил мэр.