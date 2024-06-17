МИД: РФ прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении самолета МН17

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении малайзийского "Боинга" МН17 в 2014 году. Сообщение опубликовано на сайте МИД.

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали разбирательство против РФ о крушении MH17 в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Страны заявляют, что Россия якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете.

Несмотря на возражения РФ, в марте 2023 года ИКАО признал себя компетентным для того, чтобы рассматривать спор. Таким образом, Совет взял на себя не свойственные ему и не предусмотренные Конвенцией функции уголовного суда или следственного органа. Россия не согласна с этим решением, она изначально не признавала полномочия Совета в данном деле, пояснили в МИД РФ.

В свою очередь, российская сторона предлагала ИКАО провести независимое международное расследование авиакатастрофы рейса MH17, как того требуют резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и Правила ИКАО по разрешению разногласий. Однако Совет ИКАО отказал. При этом проведенное ранее техническое расследование Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СБН) и уголовное расследование Совместной следственной группой (ССГ) таким критериям не удовлетворяют.

В министерстве уточнили, что России не предоставили возможности полноценно участвовать в расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат много неточностей. Также в состав ССГ (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) вошли страны, заинтересованные в результате расследования, и политически ангажированные против РФ государства. Россию не пригласили к участию в этой группе.

Ввиду отсутствия независимого расследования у ИКАО сейчас находятся только результаты псевдорасследования, полученные одной из сторон разбирательства, указали в российском дипведомстве. Кроме того, механизм разрешения Советом разногласий изначально сформирован предвзятым. Совет состоит из 36 государств – членов ИКАО, представители которых принимают решения на основании указаний своих правительств.

В целях беспристрастного рассмотрения МИД РФ предложил 12 государствам – членам Совета, которые публично обвиняли Россию в катастрофе, воздержаться от голосования по существу дела. Эти страны задолго до рассмотрения доводов РФ уже были убеждены в правоте Гааги и Канберры, поэтому процедура разрешения разногласия не имела смысла, отметили в министерстве.

Управляемый странами "коллективного Запада" и их сателлитами Совет ИКАО также отказался принять во внимание решение Международного Суда ООН от 31 января 2024 года по делу "Украина против России", в соответствии с которым они отклонили требования о возложении на РФ ответственности за гибель самолета МН17.

"В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО – неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем "спектакля" нам оставаться не имеет смысла", – указано в сообщении дипведомства РФ.

По данным министерства, более чем за два года Россия представила в ИКАО обширную базу доказательств, свидетельствующую о непричастности РФ к катастрофе. С ними теперь может ознакомиться любое из 193 государств – членов ИКАО и сделать собственные выводы.

В МИД РФ подчеркнули, что в Совете "звучат" разумные голоса, которые признают необходимость полноценного расследования. Однако их меньшинство и их не примут во внимание при вынесении финального решения, отметили в министерстве. В ведомстве утверждают, что РФ остается приверженной резолюции Совета безопасности ООН и делу установления истинных причин авиакатастрофы.

"В Совете же ИКАО западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними", – заключили в МИД РФ.

Boeing 777 малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении авиалайнера. Ими оказались Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд не смог установить его причастность к трагедии.