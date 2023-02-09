Посол РФ вызван в МИД Нидерландов по делу о крушении MH17 в 2014 году

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Нидерландский МИД вызвал посла России Александра Шульгина в связи с оглашением новых данных по расследованию дела о крушении Boeing 777 малайзийских авиалиний на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

По его словам, от российского посла потребовали "дать письменные и устные объяснения". При этом некоторые депутаты Нидерландов призвали выслать посла РФ из страны, однако Рютте отметил отсутствие необходимости в подобных мерах.

Премьер также выразил желание оставить открытыми каналы связи с Россией.

Самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении малазийского Boeing в 2014 году Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В МИД РФ заявили, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия. В ведомстве уточнили, что Россия изначально не была стороной данного процесса, однако прокуратура Нидерландов пыталась выставить ситуацию иначе.



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