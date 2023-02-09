Песков заявил, что РФ не может принимать результаты расследований по крушению рейса МН17

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Россия не может принимать результаты расследований по крушению рейса МН17, в которых не принимала участие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что никаких оснований для заявлений о личной причастности властей РФ не было обнародовано.

"Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора (Владимира Путина и бывшего руководителя ЛНР Игоря Плотницкого. – Прим. ред.), в которой ни слова не говорится ни о каких вооружениях. Даже если предположить, что этот разговор мог быть настоящим", – произнес он.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила о причастности России к передаче ДНР в 2014 году ЗРК "Бук". Заявление было сделано в рамках дела о крушении рейса MH17.

В ведомстве признали, что доказательств причастности России мало, поэтому невозможно начать судебное преследование в отношении представителей руководства РФ.

Самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний разбился 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении малазийского Boeing в 2014 году Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Однако четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В МИД РФ заявили, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия. В ведомстве уточнили, что Россия изначально не была стороной данного процесса, однако прокуратура Нидерландов пыталась выставить ситуацию иначе.



Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете

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