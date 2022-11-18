Отстранение РФ от дела MH17 не способствовало объективности расследования – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему сожалеет, что она не была допущена к расследованию по делу о крушении Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

По его словам, отстранение России от дела не способствовало объективности расследования.

"Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", – цитирует Пескова ТАСС.

Пассажирский Boeing 777-200ER, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате ЧП погибли 298 человек.

Суд по данному делу стартовал в марте 2020 года.

17 ноября гаагский суд вынес вердикт по этому происшествию. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров, заочно приговорив их к пожизненным срокам.

Четвертый фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка заявила, что совместная следственная группа представит итоги будущего расследования по делу MH17 ориентировочно весной 2023 года.

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