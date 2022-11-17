В Нидерландах заявили, что итоги дальнейшего расследования по MH17 объявят весной

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Совместная следственная группа представит итоги будущего расследования по делу MH17 ориентировочно весной следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка.

"Совместная следственная группа объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17 ориентировочно весной 2023 года", – говорится в сообщении.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Из-за ЧП погибли 298 человек.

Суд по данному делу стартовал в марте 2020 года.

В четверг, 17 ноября, гаагский суд вынес вердикт по этому происшествию. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров, заочно приговорив их к пожизненным срокам.

Четвертый фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан.

Российская сторона заявила о пренебрежении судом принципами правосудия. Подобный вердикт, считают в российском министерстве, говорит о том, что в основе разбирательства лежал политический заказ.

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