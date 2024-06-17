Путин снял Панкова, Цаликова и Шевцову с должностей замминистра обороны

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Владимир Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на сайте для официального опубликования правовых актов.

Министр обороны Андрей Белоусов, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, позднее провел с ними встречу и поблагодарил за многолетнюю ответственную работу, пожелав успеха в дальнейшей деятельности.

Также Путин подписал документ, который увеличивает число заместителей главы Минобороны с 11 до 12, в числе которых будут два первых замминистра. При этом российский лидер назначил первым заместителем Белоусова Леонида Горнина, а Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – замминистра, говорится на сайте правовых актов.

Ранее президент РФ освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза РФ. До этого Путин издал указ, в котором уволил Владимира Толстого с должности помощника президента, а также включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ.

