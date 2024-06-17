Суд заочно арестовал полковника ПВО Украины по делу о теракте

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Суд заочно арестовал украинского полковника противовоздушной обороны Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем гибель людей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины", – уточнило ведомство.

Следствие установило, что 23 февраля воздушное пространство РФ патрулировал самолет ВКС РФ. Украинец, зная, что судно не предназначено для боевых действий, у него нет вооружения и полет совершается над российской территорией, отдал приказ сбить его. В результате действий Дзямана погибли 10 членов экипажа.

СК РФ отметил, что полковнику ПВО Украины было предъявлено заочное обвинение по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку"). Также Дзямана объявили в розыск.

В январе российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинские войска, заявив, что ВСУ атаковали самолет.

СК РФ установил, что самолет поразили из ЗРК, которая располагалась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил. Кроме того, следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot.

