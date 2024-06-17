17 июня, 18:31Политика
Сенатор Святенко осмотрела капремонт детской поликлиники в Марьине
Фото: Агентство "Москва"/Александр Чикин
Депутат Мосгордумы, сенатор Российской Федерации Инна Святенко осмотрела детскую городскую поликлинику № 150 в столичном районе Марьино, где проводится капитальный ремонт, передает Агентство "Москва".
"Сейчас полным ходом идет капитальный ремонт, после которого поликлиника преобразится и станет удобнее не только для пациентов, но и самих сотрудников. Каждый день поликлиника принимает до 400 пациентов. Первичное звено здравоохранения – основа всей системы медицинской помощи. Новая удобная логистика, искренний сервис, новейшее оборудование и высокий профессионализм специалистов – все это будет в одном здании", – рассказала Святенко.
Детская поликлиника № 150 находится по адресу улица Братиславская, дом 1. В настоящее время в здании идут кровельные работы, проводится гидроизоляция фундамента, а также обновляется фасад здания. Внутри помещений укладывают плитку.
Поликлиника была построена в 2003 году, в ноябре 2023 года она закрылась для проведения капремонта. Обновленная поликлиника должна будет открыться в 2024 году.
До этого сенатор осматривала ход работ в центре женского здоровья в Марьине. Медицинское учреждение на Перервинском бульваре уже готовят к открытию. Она указала, что для жителей столичного района в Год семьи подготовили очень хороший подарок.
Кроме беременных, сюда смогут ходить те, кто только планирует стать матерью, добавляла Святенко. Завершить все работы могут уже до конца 2024 года.
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