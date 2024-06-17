17 июня, 19:13Политика
Минюст РФ внес Германский исторический институт в список нежелательных организаций
Фото: dhi-moskau.org
Министерство юстиции России внесло Германский исторический институт (DHI Moskau) в список нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста.
В мае комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона, предусматривающий право признавать нежелательными в России любые зарубежные организации, включая те, учредителями которых выступают иностранные госорганы. Предполагается, что эти изменения поспособствуют защите безопасности, суверенитета РФ и интересов граждан страны.
До этого Минюст РФ внес германский "Форум имени Льва Копелева" в список неправительственных организаций, деятельность которых на территории РФ нежелательна. Ранее аналогичное решение приняла Генпрокуратура России.