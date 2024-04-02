В ГД внесены проекты о наказании за участие в нежелательных иностранных организациях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Проекты, предполагающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

"Предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности – до 6 лет лишения свободы", – написал Пискарев.

Он уточнил, что поправки в КоАП получили положительный отзыв от правительства РФ, а поправки в УК РФ были поддержаны Верховным судом РФ.

Депутат добавил, что предлагаемый пакет законопроектов не затрагивает международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Ранее Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать в РФ нежелательными организации, учредителями или участниками которых выступают иностранные государственные органы. Депутат указал, что если деятельность организации представляет угрозу для безопасности и обороноспособности РФ, то она может быть объявлена нежелательной, вне зависимости от того, кто за рубежом ее учредил.