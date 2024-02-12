В ГД внесли законопроект о признании нежелательными организации с иностранным госучастием

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать в РФ нежелательными организации, учредителями или участниками которых выступают иностранные государственные органы. Об этом заявил депутат ГД, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, изначально речь в законопроекте шла о зарубежных неправительственных организациях (НПО). Закон принимался около 10 лет назад, добавил он. Однако, уточнил Пискарев, тогда казалось, что Запад "играет по правилам", но сейчас заметно, что "для них норм международного права, устава ООН не существует".

Депутат указал, что если деятельность организации представляет угрозу для безопасности и обороноспособности РФ, то она может быть объявлена нежелательной, вне зависимости от того, кто за рубежом ее учредил.

Пискарев также сказал, что поправки вносятся в федзакон "О мерах воздействия лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

"Законопроект – часть пакета. Подготовлены корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым мы ждем официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда, но тоже, уверен, они будут внесены и поддержаны", – заключил он.

Кроме того, иностранным членам зарубежных организаций с госучастием, признанных нежелательными в РФ, будет запрещен въезд в страну. Об этом следует из законопроекта о признании нежелательными организации с участием иностранных госорганов, который доступен в думской электронной базе.

Также отмечается, что признание нежелательной иностранной организацией с госучастием влечет за собой запрет на распространение материалов через СМИ или в интернете и запрет на создание ими юридических лиц или участие в них.

Ранее Минюст РФ внес международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL в список зарубежных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. В этот же список включили японскую организацию "Союз за возвращение Северных территорий" и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр". Решение о присвоении данного статуса организациям Генпрокуратура РФ приняла еще в январе этого года.