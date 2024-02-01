Минюст РФ внес "Антивоенный комитет России" в список нежелательных организаций

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Минюст РФ включил "Антивоенный комитет России" в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации Минюста, создателями организации являются российские общественные деятели. При этом они учредили ее за рубежом.

Вместе с "Антивоенным комитетом России" в перечень вошли французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres.

Ранее ведомство признало американский "Центр анализа европейской политики" нежелательным в России. До этого аналогичное решение приняла Генпрокуратура РФ.

По информации с сайта CEPA, центр занимается "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

