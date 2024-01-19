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19 января, 21:07

Политика

Социолог Григорий Юдин внесен в реестр иноагентов

Фото: wikipedia.org

Социолога Григория Юдина включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Минюст РФ на своем сайте.

По информации ведомства, Юдин распространял ложную информацию, нацеленную на формирование негативного образа России, а также выступал против проведения СВО. Кроме того, Минюст указывает на то, что Юдин живет за границей РФ.

Также в список иностранных агентов внесли экоактивиста и политика Евгению Чирикову, главреда интернет-издания "Верстка" (внесен ранее в реестр СМИ-иноагентов) Лолу Тагаеву, блогера Владислава Олейника, депутата Смоленской областной думы Владислава Живицу, а также две организации – лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

Ранее сообщалось, что бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов попал в реестр иностранных агентов. Свое решение министерство объяснило тем, что Касьянов выступал против спецоперации на Украине и распространял материалы других иноагентов.

Вместе с тем в перечне иноагентов оказались журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин, журналист Идрис Юсупов и историк Илья Венявкин.

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