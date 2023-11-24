Экс-глава кабмина РФ Михаил Касьянов попал в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов попал в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Свое решение министерство объяснило тем, что Касьянов выступал против спецоперации на Украине и распространял материалы других иноагентов. По данным ведомства, политик является членом "Антивоенного Комитета России".

Вместе с тем в перечне иноагентов оказались журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин, журналист Идрис Юсупов и историк Илья Венявкин.

Помимо физлиц, Минюст включил в список иностранных агентов ООО "Люди". Отмечается, что организация получала поддержку со стороны иностранных источников.

Ведомство также приняло решение исключить из реестра общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с ее ликвидацией.

Неделей ранее Минюст вновь обновил перечень иноагентов, включив в него актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом), журналиста Илью Бера (признан в РФ иноагентом), политолога Александра Морозова (признан в РФ иноагентом), правозащитника Григория Свердлина (признан в РФ иноагентом). В список также был добавлен и журналист Марат Никандров (признан в РФ иноагентом).

Новости часа: Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО