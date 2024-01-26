Журналист Трудолюбов и блогер Потапенко попали в реестр иноагентов

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Российский Минюст включил журналиста Максима Трудолюбова и блогера Дмитрия Потапенко в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Потапенко выступал в роли респондента на информационных площадках, которые предоставляли другие иноагенты, а также распространял фейковые данные о решениях властей РФ.

В свою очередь, Трудолюбов сотрудничал с организациями, включенными в список НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, уточнили в Минюсте, журналист распространял информацию других иноагентов.

Также ведомство включило в список иностранных агентов издание "Вот Так".

В начале декабря прошлого года Минюст внес во второй раз в реестр иноагентов телеканал "Дождь". Согласно информации министерства, СМИ является площадкой для иноагентов и представителей организаций, которые были включены в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

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