Минюст РФ внес объединение профсоюзов IndustriALL в список нежелательных организаций

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Министерство юстиции РФ внесло международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL в список иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В аналогичный список также вошла японская организация "Союз за возвращение Северных территорий", а также украинский "Крымскотатарский ресурсный центр". Решение о придании такого статуса организациям было принято Генпрокуратурой России еще в январе.

До этого Минюст РФ включил "Антивоенный комитет России" в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Уточнялось, что создателями организации являются российские общественные деятели, но которые учредили объединение за рубежом.

Вместе с ним в перечень вошли французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres, а до этого Генпрокуратура также признала нежелательной на территории РФ деятельность издания "Докса".