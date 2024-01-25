Генпрокуратура признала деятельность издания "Докса" нежелательной в РФ

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Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность издания "Докса", сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова приводятся в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Таким образом, надзорное ведомство поддержало обращение комиссии.

По словам парламентария, речь идет об организации, зарегистрированной в Чехии и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране работу зарегистрированного в США фонда Free Buryаtia Foundation ("Свободная Бурятия") (признан в РФ иноагентом).

Отмечалось, что под видом "просветительской" деятельности руководители организации предпринимают попытки создания информационных угроз в республике. Также НПО призывает граждан к проведению массовых протестных акций на территории Бурятии и расширяет круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики.