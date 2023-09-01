В РФ признали нежелательной деятельность фонда "Свободная Бурятия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская Генпрокуратура признала нежелательной в стране работу фонда Free Buryаtia Foundation ("Свободная Бурятия", признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ГП, организация зарегистрирована в США. Руководители фонда проживают в Штатах, Чехии, Польше и Великобритании.

"Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что фонд предоставляет юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах РФ, участвует в составлении санкционных перечней руководства региона для их передачи в международные ведомства. ГП направила указанную информацию в Минюст.

Ранее польская ассоциация "За свободную Россию" попала в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. В Минюсте заявили, что участники фонда агитируют россиян вступать в украинские добровольческие батальоны в составе Вооруженных сил Украины.

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