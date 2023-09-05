05 сентября, 18:10Политика
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской ITWF в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации International Transport Workers Federation (ITWF) из Великобритании. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
Такое решение генеральная прокуратура вынесла по результатам проверки. По информации ведомства, с начала СВО руководители данной организации, которые являются гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение.
В Генпрокуратуре отмечают, что одним из главных направлений работы ITWF в прошлом году стала помощь введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в морские порты судов, зарегистрированных в РФ или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под флагом России. Таким образом они якобы срывали разгрузку судов.
Организация, по данным ведомства, также собирает деньги для отправки на Украину. С начала СВО киевским структурам было направлено более 500 тысяч долларов. В своих медиа ITWF якобы постоянно размещает политизированные публикации, формируя негативный образ России за границей.
Ранее польская ассоциация "За свободную Россию" попала в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. В Минюсте заявили, что участники фонда агитируют россиян вступать в украинские добровольческие батальоны в составе Вооруженных сил Украины.
Читайте также