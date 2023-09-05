Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской ITWF в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации International Transport Workers Federation (ITWF) из Великобритании. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Такое решение генеральная прокуратура вынесла по результатам проверки. По информации ведомства, с начала СВО руководители данной организации, которые являются гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение.

В Генпрокуратуре отмечают, что одним из главных направлений работы ITWF в прошлом году стала помощь введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в морские порты судов, зарегистрированных в РФ или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под флагом России. Таким образом они якобы срывали разгрузку судов.

Организация, по данным ведомства, также собирает деньги для отправки на Украину. С начала СВО киевским структурам было направлено более 500 тысяч долларов. В своих медиа ITWF якобы постоянно размещает политизированные публикации, формируя негативный образ России за границей.

Ранее польская ассоциация "За свободную Россию" попала в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. В Минюсте заявили, что участники фонда агитируют россиян вступать в украинские добровольческие батальоны в составе Вооруженных сил Украины.