Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по просьбе Минюста

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Сахаровский центр признан иноагентом в РФ)

Московский городской суд ликвидировал по просьбе министерства юстиции РФ Сахаровский центр (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья Вячеслав Полыга удовлетворил исковые требования Минюста и выступил с решением о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова".

Генеральная прокуратура РФ 23 января признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией в стране.

Позже департамент городского имущества Москвы прекратил все договоры о безвозмездном предоставлении в аренду помещений Сахаровского центра в связи изменениями в законодательстве об иностранных агентах. В организации добавили, что в музее находился архив личных документов академика.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность польской ассоциации Stowarzyszenie Za Wolna Rosje ("За свободную Россию"). По данным ведомства, участники организации агитируют россиян пополнить ряды украинских добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины.

Также отмечалось, что организация якобы создает проекты по идеологической обработке региональных представителей СМИ, чтобы они участвовали в пропагандистских кампаниях против РФ.



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