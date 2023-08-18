14:16Политика
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по просьбе Минюста
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Сахаровский центр признан иноагентом в РФ)
Московский городской суд ликвидировал по просьбе министерства юстиции РФ Сахаровский центр (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья Вячеслав Полыга удовлетворил исковые требования Минюста и выступил с решением о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова".
Генеральная прокуратура РФ 23 января признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией в стране.
Позже департамент городского имущества Москвы прекратил все договоры о безвозмездном предоставлении в аренду помещений Сахаровского центра в связи изменениями в законодательстве об иностранных агентах. В организации добавили, что в музее находился архив личных документов академика.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность польской ассоциации Stowarzyszenie Za Wolna Rosje ("За свободную Россию"). По данным ведомства, участники организации агитируют россиян пополнить ряды украинских добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины.
Также отмечалось, что организация якобы создает проекты по идеологической обработке региональных представителей СМИ, чтобы они участвовали в пропагандистских кампаниях против РФ.
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