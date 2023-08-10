Журналиста Варламова оштрафовали на 30 тыс рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/varlamov (признан иноагентом)

Столичный суд выписал штраф журналисту Илье Варламову (признан иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента, пишет ТАСС.

"Признать Варламова виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", – передает агентство постановление судьи.

Заседание состоялось в отсутствии представителей журналиста. В Роскомнадзоре уточнили причину возбуждения дела в отношении Варламова. Последний разместил в телеграм-канале материал без соответствующей его статусу маркировки.

Ранее суд в Москве выписал повторный штраф певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях. Девушку обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.