Певицу Монеточку оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана иноагентом в РФ)

Певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) могут обязать выплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки о деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие материалы поступили в Басманный суд Москвы.

"В суд поступил новый протокол, составленный по статье 19.34 КоАП РФ "Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом", – сказали в суде.

Представители суда добавили, что дата заседания по протоколу еще не назначена.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, физическим лицам по данной статье грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд выписал Гырдымовой штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

Исполнительница Монеточка была признана иностранным агентом в январе.

Минюст РФ отмечал, что статус был присвоен из-за получения Гырдымовой финансирования от зарубежных источников, сбора средств в поддержку недружественной страны – Украины и высказываний против специальной военной операции.



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