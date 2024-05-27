Комитет ГД одобрил проект о праве признавать нежелательными зарубежные организации

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона, предусматривающий право признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации, включая те, учредителями которых выступают иностранные госорганы. Согласно документу, эти изменения поспособствуют защите безопасности, суверенитета РФ и интересов россиян.

Отмечается, что изменения планируется внести в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Существующие нормы позволяют признавать нежелательной в РФ только деятельность зарубежных НПО. Новые же нормы предлагают разрешить признавать нежелательной в России деятельность любых иностранных организаций, включая те, учредителями которых выступают госорганы.

По информации комитета ГД, нововведения не будут касаться международных межправительственных организаций, членом которых является РФ, а также организаций, входящих в структуру органов госвласти иностранного государства.

Как указано в документе, иностранная организация – неправительственная или учрежденная иностранными госорганами – может быть признана нежелательной в РФ в случае, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны, а также если такая организация будет способствовать или препятствовать выдвижению и избранию кандидатов на выборах в РФ, проведению референдума и достижению определенного результата на выборах или референдуме.

Указывается, что если новые нормы вступят в силу, то действующий порядок признания нежелательными в РФ распространится и на иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы. На них распространятся все ограничения, существующие для нежелательных НПО.

Также комитет ГД рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект поправок к УК России об ответственности за участие в деятельности иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, включая те, учредителями которых являются зарубежные госорганы. Еще одна рекомендация комитета – принятие в первом чтении поправки в КоАП РФ об ответственности за участие в деятельности таких компаний.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, американскую НПО Freedom House. Более того, в перечне оказались эстонская организация Stop Occupation of Karelia и украинский фонд помощи "Вернись живым".

