"Комитет ингушской независимости" внесен в реестр нежелательных организаций Минюста

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Министерство юстиций РФ внесло "Комитет ингушской независимости" (Ğalğay Kortamuqalen Komitet, КИН) (признан иностранным агентом в РФ) в перечень нежелательных организаций в России. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Решение было принято 2 мая, при этом Генпрокуратура признала организацию нежелательной 11 апреля.

"Комитет Ингушской Независимости" был основан 7 января 2023 года ингушской диаспорой в Турции.

Ранее в перечень нежелательных международных неправительственных организаций в РФ попал немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу".

До этого в этот же список внесли четыре немецкие неправительственные организации (НПО): Германское общество изучения Восточной Европы, Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH, Мобильную академию поддержки гендерной демократии и миротворчества.