Минюст РФ признал иноагентом писателя Веллера

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев (Михаил Веллер признан в России иноагентом)

Минюст России включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера. Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении указано, что Веллер выступал против проведения СВО на Украине, призывал к действиям, которые могли нарушить территориальную целостность РФ, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные СМИ и агенты, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. В данный момент он живет в России.

Помимо этого, Минюст признал иноагентами основательницу сети семейных кафе "АндерСон" Анастасию Татулову и "Российское социалистическое движение" (РСД).

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сказал, что началась процедура признания народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой иноагентом. С его слов, прокуратура уже попросила об этом Минюст. Бородин надеется, что контролирующие органы доведут дело до конца.