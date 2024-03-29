Минюст включил политолога Вишневского в реестр иноагентов

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Политолог и депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сказано на сайте министерства юстиции РФ.

По информации пресс-службы, Вишневский принимал участие в создании материалов, в которых распространял ложную информацию о российской власти, а также выступал против проведения спецоперации.

"Вишневский принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в реестр иноагентов попал проживающий за границей адвокат Вадим Прохоров, так как распространял ложные сведения о принимаемых властями РФ решениях. При этом Минюст указал на то, что он был директором фонда, который тоже входит в список иностранных агентов.

Между тем министерство включило в перечень правозащитный проект "Первый отдел", выступающий против СВО и распространяющий недостоверные сведения о политике российских властей. Более того, организация сотрудничает с лицами, входящими в реестр иноагентов.

"Распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", – сказано в сообщении.

При этом из списка иноагентов исключили организацию "Академия по правам человека" в связи с ее ликвидацией.

Ранее журналиста Кирилла Набутова (признан по решению Минюста иноагентом в РФ) также включили в реестр. В министерстве юстиции объяснили, что он выступал против спецоперации, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях.

