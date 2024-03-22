Фото: ТАСС/Юрий Машков (Кирилл Набутов включен в реестр иноагентов)

Журналиста Кирилла Набутова включили в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"Кирилл Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – говорится в сообщении ведомства.

Более того, статус иноагента присвоили "Викимедии.ру". Она является некоммерческим партнерством содействия распространению энциклопедических знаний.

Также в реестр попали журналист Александр Скобов, проект "Лаборатория публичной социологии", интернет-источник "Смола" (Smola), проект T-invariant.

До этого Минюст РФ признал иностранными агентами режиссера Романа Либерова и актера Семена Трескунова. Помимо них, в реестр иноагентов были включены журналистка Марианна Беленькая, общественный деятель Светлана Каверзина и другие лица.

