В ГД предложили перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства, полученные от реализации продуктов иноагентов, на нужды России, в том числе на финансирование спецоперации. Соответствующее обращение он направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает RT.

В обращении депутат отметил, что ранее Госдума приняла законопроект о возможности назначения дополнительного наказания за ряд преступлений небольшой и средней тяжести, направленных против безопасности государства, расширение перечня преступлений, при осуждении за которые может быть применена конфискация имущества.

Помимо этого, было принято дополнение перечня квалифицирующих признаков такого преступления, как публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и отнесение к такой деятельности всех преступлений диверсионной направленности.

Однако, по словам Сухарева, лица, которые внесены в перечень иноагентов, экстремистов и террористов, заключая контракты с российскими издательствами, свободно продают свою продукцию, а прибыль направляют на поддержку Украины.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части принудительного отчуждения исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами, экстремистами или террористами и совершающих действия, направленные против безопасности нашего государства", – следует из обращения парламентария.

До этого писательница Людмила Улицкая (признана в РФ иноагентом) заявила, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине. После этого издательство АСТ приостановило ей выплаты с продажи книг в России.

