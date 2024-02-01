Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений о поддержке Украины

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Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после ее заявлений о финансировании Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства.

Ранее Улицкая заявила, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине. Она также призналась, что ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой", – говорится в сообщении.

В издательстве пояснили, что выплаты не будут осуществляться до тех пор, пока Улицкая не прояснит ситуацию с адресатами денежных средств, полученных с продаж книг.

В связи с произошедшим Улицкую уже лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а также предложили запретить ей въезд на территорию РФ. Инициатором последнего предложения стал депутат Госдумы Виталий Милонов.

