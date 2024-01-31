Писательницу Улицкую лишили звания почетного профессора

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. Соответствующий документ был подписан еще в августе 2023 года, заявила в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ранее Улицкая заявила, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине. Она также призналась, что ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский.

"Улицкая не почетный профессор с 30 августа минувшего года", – написала Ямпольская, прикрепив соответствующий приказ от Минобрнауки и РХТУ.

После заявлений Улицкой депутат ГД Виталий Милонов призвал запретить ей въезд на территорию РФ. Парламентарий отметил, что среди российской интеллигенции существует много личностей, к которым можно применить научный термин "паразит".

