25 января, 14:55Культура
Актер Смольянинов согласился тайно выступать за ВСУ в разговоре с пранкерами
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом)
Актер Артур Смольянинов, который внесен в реестр террористов и экстремистов и признан в РФ иноагентом, согласился тайно вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и служить Киеву. Соответствующий разговор опубликовали у себя в телеграм-канале пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Так, пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы поговорить с актером по телефону. В рамках беседы Смольянинов признался, что хотел бы получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ", а также согласился тайно служить за ВСУ.
"Он обещал быть "максимально полезным" Зеленскому, создавая имидж "хорошего русского", – уточнили Вован и Лексус.
Кроме того, актер во время разговора заявил, что не уверен в пользе его выступлений для украинских военных. Смольянинов сообщил, что сочиняет песни вместе со своей группой на русском языке. Однако, по его словам, украинцы могут встретить подобную помощь со стороны актера с осторожностью.
"Есть стереотип, что нас там особо не ждут. Я общаюсь с ребятами-украинцами, у меня есть друзья-украинцы. Проблем нет. Но есть какие-то эмоционально острые вещи", – подчеркнул он.
При этом пранкеры выяснили, что сам актер, находясь за рубежом, не доверяет своим коллегам-релокантам. Так, Смольянинов вспомнил свою встречу с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ) и заявил, что тот якобы обрабатывает известных релокантов в собственных интересах.
Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.
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