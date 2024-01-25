Актер Смольянинов согласился тайно выступать за ВСУ в разговоре с пранкерами

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом)

Актер Артур Смольянинов, который внесен в реестр террористов и экстремистов и признан в РФ иноагентом, согласился тайно вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и служить Киеву. Соответствующий разговор опубликовали у себя в телеграм-канале пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Так, пранкеры представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы поговорить с актером по телефону. В рамках беседы Смольянинов признался, что хотел бы получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ", а также согласился тайно служить за ВСУ.

"Он обещал быть "максимально полезным" Зеленскому, создавая имидж "хорошего русского", – уточнили Вован и Лексус.

Кроме того, актер во время разговора заявил, что не уверен в пользе его выступлений для украинских военных. Смольянинов сообщил, что сочиняет песни вместе со своей группой на русском языке. Однако, по его словам, украинцы могут встретить подобную помощь со стороны актера с осторожностью.

"Есть стереотип, что нас там особо не ждут. Я общаюсь с ребятами-украинцами, у меня есть друзья-украинцы. Проблем нет. Но есть какие-то эмоционально острые вещи", – подчеркнул он.

При этом пранкеры выяснили, что сам актер, находясь за рубежом, не доверяет своим коллегам-релокантам. Так, Смольянинов вспомнил свою встречу с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ) и заявил, что тот якобы обрабатывает известных релокантов в собственных интересах.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.



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