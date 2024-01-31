Милонов призвал запретить писательнице Улицкой въезд на территорию России

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Лауреата литературных премий "Русский Букер" и "Большая книга", писательницу Людмилу Улицкую следует никогда не пускать на территорию РФ, а также не издавать ее произведения. Об этом пишет RT со ссылкой на слова думского депутата Виталия Милонова.

Парламентарий отметил, что среди российской интеллигенции существует много личностей, к которым можно применить научный термин "паразит".

"Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней!" – сказал он.

Милонов также призвал лишить Улицкую ее имущества и отправить его на помощь СВО.

Ранее Улицкая призналась в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), что доходы с ее произведений идут на Украину. Блогеры поговорили с писательницей от лица главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Они спросили, направляет ли автор свои гонорары в Киев. Улицкая это подтвердила, но не стала уточнять детали.

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