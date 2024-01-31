Писательница Улицкая призналась, что направляет гонорары с продажи книг на Украину

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Писательница Людмила Улицкая сообщила в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), что заработок с ее книг идет на Украину. Запись их беседы появилась в телеграм-канале пранкеров.

Блогеры общались с Улицкой от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Они поинтересовались, направляет ли писательница свои гонорары в Киев. Улицкая подтвердила, что предоставляет финансовую поддержку Украине, однако не стала уточнять детали.

Она также призналась, что ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский. При этом писательница обратила внимание на проблему коррупции на Украине. Также Улицкая прокомментировала и теракты, которые украинские спецслужбы совершали в РФ.

"Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас (Украины. – Прим. ред.) есть право на это", – сказала она.

Ранее писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) в разговоре с пранкерами заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. Вован и Лексус общались с ним якобы от имени Ермака.

Помимо этого, пранкеры узнали у писателя, хотел бы он получить украинское гражданство. Быков отметил, что в 2024 году получит американское, и не знает, совместимо ли оно с украинским, ведь, по его данным, на Украине оно должно быть единственным.



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