Педиатр Бутрий уехал из России после ареста из-за интервью Гордеевой

Фото: телеграм-канал "Заметки детского врача"

Педиатр и автор блога "Записки детского врача" Сергей Бутрий покинул Россию вместе с супругой и сыном после того, как провел 10 суток под арестом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Врача арестовали в конце февраля 2024 года. Поводом для этого стало его интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), в котором мужчина, по версии правоохранителей, "унижал достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества". Действия Бутрия классифицировали по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти и вражды").

По словам мужчины, во время его пребывания под арестом ему "недвусмысленно намекнули", что этим делом не закончится. В связи с этим сразу после освобождения Бутрий покинул Россию.

Несмотря на отъезд за рубеж, врач обещал консультировать пациентов дистанционно. Сейчас на его блог о современной педиатрии подписаны более 117 тысяч человек.

Между тем Гордеева ранее заявила, что возвращается на YouTube. До этого она объявила о закрытии своего проекта на платформе из-за принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов. Теперь же журналистка планирует продолжать дело на пожертвования от подписчиков.

