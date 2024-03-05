Иноагенты лишатся до 80% своих доходов после запрета рекламы на их ресурсах – Володин

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За несколько дней еще не подписанный Владимиром Путиным законопроект о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик указал, что некоторые лица с таким статусом уже объявили о закрытии проектов, а другие начали сокращать штаты редакций.

"Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 миллиардов рублей", – заявил Володин.

Он также добавил, что в последнее время ему поступают предложения с запретами о выплате вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам, в частности, артистам, музыкантам, писателям и тем, кто дискредитирует российскую армию и страну в целом.

В заключение Володин заявил, что "кормить негодяев, поливающих грязью РФ", недопустимо.

До этого Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. После этого о приостановке своего проекта сообщили журналисты Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) и Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом).

