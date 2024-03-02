Пивоваров заявил об увольнении части команды "Редакции" после запрета рекламы у иноагентов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь (Алексей Пивоваров признан в России иноагентом)

Журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом) в своих соцсетях сообщил, что уволил часть команды "Редакции" после принятого Госдумой законопроекта о запрете рекламы у лиц с подобным статусом.

"Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату", – рассказал журналист.

Пивоваров обратил внимание, что его команда, как и ее рекламодатели, находится в России. Это, по его словам, "бьет намного сильнее" по "Редакции", чем по тем, кто осуществляет деятельность из-за рубежа.

Вместе с этим журналист сообщил, что передал юридические права на телеграм-канал "Редакция" команде редакторов, которые вели его в последнее время. В ближайшее время, по его словам, название канала и его логотип изменятся.

При этом собственный телеграм-канал Пивоваров продолжит вести самостоятельно.

Ранее о приостановке своего проекта на YouTube сообщила журналист Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом). Она рассказала, что после принятия закона ее команда не сможет работать как прежде.

