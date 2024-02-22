Думский комитет поддержал запрет рекламы для иноагентов ко II чтению

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов во втором чтении. Информация об этом размещена в базе данных Госдумы.

Кроме запрета россиянам размещать рекламу на таких площадках, законодательная инициатива вводит также запрет на рекламирование подобных ресурсов в целом. Изменения предлагается ввести в законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Законопроект был внесен в ГД депутатской группой во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 15 февраля. По словам последнего, проект должны рассмотреть в приоритетном порядке, так как оскорбляющие армию и саму РФ должны понимать, что "никто не будет размещать рекламу на их ресурсах".

Уже 20 февраля 396 депутатов Госдумы проголосовали за принятие инициативы в первом чтении. По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, ответственность за несоблюдение норм уже прописана по КоАП РФ и УК РФ.

За несоблюдение ограничений предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Однако если человек еще раз совершит такое же нарушение после двукратного правонарушения в течение 1 года, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.

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