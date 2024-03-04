Минюст РФ внес 4 немецкие НПО в реестр нежелательных организаций

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Министерство юстиции РФ включило четыре немецкие неправительственные организации (НПО) в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр внесли Германское общество изучения Восточной Европы, Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH, Мобильную академию поддержки гендерной демократии и миротворчества.

Ранее министерство внесло в реестр нежелательных организаций американское "Радио Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом). До этого генпрокуратура РФ также признала деятельность радиостанции нежелательной.

Кроме того, Минюст включил в список нежелательных организаций международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL, японскую организацию "Союз за возвращение Северных территорий" и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр".

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