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20 февраля, 20:08

Политика

Минюст РФ включил "Радио Свобода" в реестр нежелательных организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Американское "Радио Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом) внесли в реестр нежелательных в России организаций. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте министерства юстиции.

По данным ведомства, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) включено в список под номером 142.

До этого Генпрокуратура признала деятельность радиостанции нежелательной.

Ранее министерство внесло международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL в список иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ. В аналогичный список также вошли японская организация "Союз за возвращение Северных территорий" и украинский "Крымскотатарский ресурсный центр".

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