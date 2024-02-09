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Компанию "Елкин картон" включили в реестр иноагентов. Это следует из информации на сайте Минюста РФ.

Создателем компании является художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в РФ иноагентом).

До этого министерство юстиции РФ внесло международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL (признана в РФ нежелательной организацией) в список иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.

Всего на территории РФ действуют 569 иностранных агентов, заявлял ранее замминистра юстиции Олег Свириденко. Он подчеркивал, что всего в реестре есть сведения о 763 лицах, но действующих на территории РФ – меньше. Кроме того, из 569 иноагентов – 52 некоммерческие организации и 401 физическое лицо.