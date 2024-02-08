Минюст РФ заявил о работе в России 569 иноагентов

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На территории Российской Федерации действуют 569 иностранных агентов. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко, пишет ТАСС.

Замглавы подчеркнул, что всего в реестре есть сведения о 763 лицах, но действующих на территории РФ – меньше. Кроме того, из 569 иноагентов – 52 некоммерческие организации и 401 физическое лицо.

"(А также. – Прим. ред.) 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юридических лиц, 10 иностранных структур без образования юридического лица", – сказал он.

Всего с 2022 года в реестр были включены 40 профессиональных политиков и 13 депутатов. Также с 2022 по 2023 год в реестре иноагентов выросло число блогеров – с 1 до 5,3%.

Свириденко отметил, что одной из главных задач для Минюста РФ по регулированию влияния иноагентов является "минимизация возможностей иностранного вмешательства во внутригосударственные дела России".

Ранее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев анонсировал дополнение КоАП РФ и УК РФ в части нежелательных организаций.

По его словам, предлагается внести в список нежелательных в РФ не только неправительственные организации, но и государственные иностранные и международные организации.

В свою очередь, депутат ГД Евгений Федоров предложил ввести увеличение в 10 раз штрафов для иноагентов в том случае, если они вовремя их не оплачивают. С 2022 по 2023 год на них было наложено штрафов на сумму порядка 1 миллиарда рублей.