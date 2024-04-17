17 апреля, 18:57Политика
Минюст РФ внес немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Минюст включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных международных неправительственных организаций в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фонд был основан дочерью убитого политика Жанной Немцовой. Помимо него, в перечень включили "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу" и украинский " Центр гражданских свобод".
Решение о признании деятельности организаций нежелательной ранее приняла Генпрокуратура РФ.
До этого Минюст РФ включил в перечень нежелательных международных НПО польский фонд "Открытый диалог" и немецкий "Форум имени Льва Копелева". Генпрокуратура признала организации нежелательными на территории РФ.