Минюст РФ внес немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО

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Минюст включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных международных неправительственных организаций в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фонд был основан дочерью убитого политика Жанной Немцовой. Помимо него, в перечень включили "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу" и украинский " Центр гражданских свобод".

Решение о признании деятельности организаций нежелательной ранее приняла Генпрокуратура РФ.

До этого Минюст РФ включил в перечень нежелательных международных НПО польский фонд "Открытый диалог" и немецкий "Форум имени Льва Копелева". Генпрокуратура признала организации нежелательными на территории РФ.

