LSM: в Латвии ввели мораторий на спектакли на русском языке

Фото: teatris.lv

Национальный театр Латвии объявил мораторий на русскоязычные спектакли и остановил соглашение о гастролях спектакля российского режиссера. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на гендиректора театра.

По данным издания, договор об аренде был разорван с организаторами гастролей спектакля режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", запланированных в сентябре.

"Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке", – сказал гендиректор театра Марис Витолс.

Как уточнил портал, у общественности появилось недоумение из-за прежнего решения театра о гастролях российского режиссера.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от изучения русского языка в школах в качестве второго иностранного с 2026 года. Ученики, которые выбрали русский язык до 1 сентября 2025 года, будут продолжать его изучать до окончания школьной программы. Затем вместо него детям предложат официальные языки Евросоюза, государств Еврозоны или иностранный язык.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российская сторона постоянно сталкивается с попытками Запада отменить все российское. Речь, по его словам, также идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке.

